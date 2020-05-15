Брюссель, , 20:43 — REGNUM Аннексии Израилем территорий Западного берега допускать нельзя, сообщил 15 мая журналистам верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европейский дипломат отметил: нужно сделать всё, чтобы помешать «нежелательному развитию событий». Односторонних действий Израиля допускать нельзя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль претендует на Западный берег Иордана, являющейся частью территории Палестины. США выражают одобрение действий Израиля.

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