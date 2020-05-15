Луганск, , 20:33 — REGNUM Хищения оружия и боеприпасов военнослужащими украинской армии выявлены комиссией службы ракетно-артиллерийского вооружения оперативно-тактической группировки ВСУ «Север», сообщает 15 мая «ЛуганскИнформЦентр».

По словам официального представителя народной милиции ЛНР Якова Осадчего, хищения обнаружены в начале второй декады мая в подразделениях 25-й и 93-й бригад ВСУ. Выяснилось, что пропало стрелковое оружие.

Затем были обнаружены схроны боеприпасов и оружия для последующей продажи. Об этом стало известно СБУ, вскрывшей отлаженную схему продажи украинскими военными оружия одной из украинских праворадикальных организаций.

Представители этой группировки, уточняет Осадчий, в течение полугода «охотно и щедро оплачивали поставки оружия и боеприпасов вглубь страны для снабжения своих ячеек во всех регионах Украины».