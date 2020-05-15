Белград, , 20:18 — REGNUM У президента Сербии Александра Вучича осталось немного времени, чтобы оправдать доверие международного общества, которым он заручился в момент прихода к власти благодаря своим обещаниям по поводу Косово и Метохии. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский эксперт, доктор экономических наук, бывший посол Сербии в Белоруссии (с 2004 по 2011 год) Сречко Джукич.

«Это не только мое мнение, это мнение всего экспертного сообщества. Теперь Александру Вучичу придется заплатить по счетам. Он к власти пришел не просто так, а при огромной поддержке международного сообщества, которую заслужил тем, что его позиция по поводу решения косовского вопроса серьёзно отличалась от позиций тогдашнего сербского режима во главе с Борисом Тадичем. Все то, что Тадич не был готов принять, Вучич принял. Но осталось главное — подписание признания независимости Косово. Счета выставлены, приходится их оплатить», — сказал Джукич.

По словам эксперта, главным здесь является как раз вопрос доверия со стороны Запада. Поэтому у Вучича не остается много пространства для маневра, учитывая то, что парламентские выборы намечены на 21 июня, а президентские должны пройти в следующем году.

При этом эксперт считает, что недавнее заявление самого Вучича о том, что переговоры по Косово и Метохии сейчас не ведутся, и что лично он не спешит решить этот вопрос как можно скорее, не стоит принимать за чистую монету.

«О том, что время Вучичу не союзник, уже поют и воробьи на ветках. Он потратил уйму времени на разрушение демократических институтов в Сербии. Это факт, о котором знает все международное сообщество. А его популистские заявления, предназначенные внутренней публике, не стоит воспринимать всерьез», — подытожил Сречко Джукич.