15 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 21:47 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили издаст акт о помиловании двух из тех трех лиц, которых оппозиция однозначно именует «политзаключенными». Это бывший мэр Тбилиси, член «Европейской Грузии» Гиги Угулава и бывший министр обороны, а ныне лидер партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили.

Иван Шилов © ИА REGNUM

О своем решении президент заявила 15 мая вечером. Она подчеркнула, что издает акт о помиловании этих лиц, но не как «политзаключенных», потому что «политзаключенных» в Грузии нет.

Угулава, Окруашвили и еще один соратник оппозиции — соучредитель оппозиционного нынешней власти Грузии телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа, которые находятся в заключении по обвинению в различных уголовных преступлениях, были главным условием, которое ставила оппозиция правительству для того, чтобы принять участие в обсуждении и утверждении конституционных изменений. Лидеры оппозиционных «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые представлены фракциями в парламенте, заявляли, что если правительство не освободит «политзаключенных», то они продолжат бойкот парламентской деятельности. Поддержали это требование оппозиции и некоторые ныне независимые депутаты, которые ранее были избраны в парламент от правящей партии «Грузинская мечта».

«Я приняла решение издать акт о помиловании Угулавы и Окруашвили. До того, как помилование вступит в силу, я обращаюсь к обществу, которому понять это решение будет нелегко и которое может меня не простить. Хочу объяснить всем суть помилования. Это не помилование политзаключенных, потому что в Грузии сегодня политзаключенных нет», — подчеркнула президент.

Напомним, что 8 марта в резиденции посла США в Грузии представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционных партий подписали соглашение, которым обязались внести изменения в Конституцию и избирательное законодательство для формирования к парламентским выборам 2020 года новой избирательной системы. В частности, в парламент следующего созыва в однократном порядке будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам вместо нынешних 77 и 30 депутатов по мажоритарным округам вместо нынешних 73. Эта система была расценена как компромиссный вариант, максимально приближенный к пропорциональной системе. Внедрения пропорциональной системы выборов как легитимного способа очередной смены власти требовала оппозиция. Кроме того, стороны договорились о понижении избирательного барьера с 5% до 1% и установлении 40%-ного порога, преодоление которого позволит победившей партии сформировать парламентское большинство и однопартийное правительство.

Еще одним пунктом соглашения от 8 марта было обязательство о предотвращении фактов, указывающих на политизацию правосудия. Оппозиция истолковала этот пункт как обязательство властей освободить из заключения своих лидеров и соратников и назвала трех лиц, которых представила как политзаключенных. Требования оппозиции прямо или косвенно поддержали многие западные партнеры Грузии. На необходимость выполнения обоих пунктов соглашения правительству Грузии указали конгрессмены и сенаторы США, депутаты Европарламента, а также посольство США как один из организаторов переговоров между властями и оппозицией. Правящая партия до последнего заявляла, что никаких политзаключенных не признает и что такого обязательства в соглашении не записано. Тем не менее выход был найден, и президент Саломе Зурабишвили все же решила издать соответствующий акт.

Удовлетворится ли достигнутым оппозиция, пока неизвестно, так как она требовала освобождения не двух, а трех своих соратников. Но помилование Руруа в компетенцию президента не входит, так как приговор по его делу суд пока не вынес. Обвиняется он в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и неповиновении полиции. Георгий Руруа был задержан во время разгона акции протеста в Тбилиси 18 ноября прошлого года.

Отметим, что члены еще одной фракции парламента «Альянс патриотов» соглашение от 8 марта в той части, которая касалась «недопущения политизации правосудия», не подписали, а когда оппозиция выдвинула требование освобождения «политзаключенных», призвали правящую партию выполнить первый пункт соглашения о конституционных изменениях. Как заявила один из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, у «Грузинской мечты» вместе с мандатами «Альянса патриотов» и части независимых депутатов достаточно голосов для утверждения поправок в Конституцию. Но давление со стороны западных партнеров, видимо, сыграло свою вескую роль в поиске более компромиссного решения данной проблемы. И таким компромиссным выходом стал акт президента о помиловании двух из трех «политзаключенных» оппозиционеров.