Нью-Дели, , 19:40 — REGNUM ВМС Индии к 2030 году по числу и общему водоизмещению кораблей выйдут на третье место в мире после США и Китая, сообщают 15 мая индийские СМИ.

При этом утверждается, что по числу авианосцев к 2030 году Индия может перегнать Китай и занять второе место в мире после США.

Стоит отметить, что эти заявления уже вызвали неоднозначную реакцию даже внутри Индии.

По мнению ряда экспертов, для достижения такого могущества почти все иные страны должны предоставить свои верфи под выполнение заказов для ВМС Индии.

Кроме того, китайское военно-аналитическое издание Sohu также отреагировало на столь оптимистичные прогнозы.

«Полагать, что индийский флот превзойдёт российский, который высоко оценивают даже в США, — это большая смелость. Как и план выйти на 2-е место по числу авианосцев, особенно если учесть, что в Китае помимо «Ляонина» и «Шаньдуна» уже строятся ещё два авианосца Type002 и Type003, а три будут заложены в ближайшие годы».

Как сообщало ИА REGNUM, в составе ВМС Индии имется один действующий авианосец «Викрамадитья» и ещё один продолжает строиться.

В строю числится до 16 дизель-электрических субмарин, 11 эсминцев, 15 фрегатов, два корвета, шесть десантных кораблей, а также сторожевики, минные тральщики и различные вспомогательные суда.

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