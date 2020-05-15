Луганск, , 18:59 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об учреждении 18 мая Дня конституции ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В документе отмечается, что данное решение принято с учётом особого значения конституции в становлении Луганской Народной Республики «как демократического, правового и социального государства».

Уточняется, что указ главы ЛНР вступил в силу со дня подписания.

Напомним, временный основной закон страны был принят Народным советом ЛНР 18 мая 2014 года.

Читайте также: Пушилин подписал указ о Дне конституции ДНР