Москва, , 18:55 — REGNUM Запрет российских интернет-ресурсов на Украине, введённый Киевом, — это проявление цензуры, никак не сочетающейся с лозунгами европейских стран о демократии, сообщили 15 мая в МИД РФ.

Комментируя продление Киевом рестрикций в отношении российских интернет-ресурсов и ряда it-компаний на Украине, МИД РФ заявили:

«Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения».

Украинские власти своим решением подтвердили прежний курс на дискриминационную и противоправную политику в отношении российских СМИ.

Очередное продление запрета для российских ресурсов — это демонстративное пренебрежение правом на свободу слова и на равный доступ людей к информации.

Зато власти этой страны потакают «противоправной деятельности экстремистского сайта «Миротворец», представляющего прямую угрозу безопасности журналистов».

И это при том, что на Украине до сих пор не понесли наказания виновники убийств журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинский президент Владимир Зеленский своим указом продлил на три года запрет на Украине на доступ к российским сайтам и платформам социальных сетей: это 468 российских интернет-ресурсов, в том числе «Яндекс», Mail.ru, «В Контакте», «Одноклассники», «Лаборатория Касперского».

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