Москва, , 18:03 — REGNUM Проект нового договора стран СНГ, касающийся борьбы с отмыванием преступных доходов, а также с финансированием распространения оружия массового уничтожения и с финансированием терроризма одобрен российским правительством.

Постановление на эту тему размещено 15 мая на официальном портале правовой информации. Теперь документ поступит российскому президенту на подпись.

Подготовили документ в Росфинмониторинге, проработав его с другими странами СНГ и согласовав с рядом российских ведомств, в том числе МИД РФ.

Напомним, в 2007 году был подписан аналогичный договор (Договор государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма), который действует сейчас.

Согласно договору, государства-участники СНГ «координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».