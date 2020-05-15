Кабул, , 17:56 — REGNUM Российские дипломаты передали детскому дому в столице Афганистана гуманитарный груз, состоящий из продовольствия, медикаментов и учебных пособий, сообщает 15 мая РИА Новости со ссылкой на главу представительства Россотрудничества в Афганистане Вячеслава Некрасова.

Гуманитарная помощь доставлена воспитанникам частного детского дома имени Имама Бухари, расположенного в Кабуле, в честь 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Средства на закупку продуктов и лекарств были собраны сотрудниками посольства России в Афганистане.

В частном детском доме имени Имама Бухари живут и учатся более 800 детей в возрасте от шести до 14 лет.

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