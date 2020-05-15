Курск, , 17:50 — REGNUM Глава района Шпрее-Нейсе земли Бранденбург (Германия) Харальд Альтекрюгер направил в адрес губернатора Курской области Романа Старовойта письмо с просьбой оказать поддержку в борьбе с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в пресс-службе областной администрации.

Побратимы просят курян помочь с поставками медицинских масок и респираторов для персонала больниц — там не хватает средств индивидуальной защиты. Обращение рассмотрели на заседании регионального оперативного штаба. Пока курским медицинским учреждениям самим не хватает масок, выполнить просьбу немецких партнеров невозможно.

Однако администрация региона поможет сформировать коммерческое предложение по поставке комбинезонов и защитных костюмов, производство которых освоили курские предприятия. Эти поставки можно будет начать после удовлетворения внутреннего спроса и подготовки мощностей предприятий к выполнению заказов.

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