Донецк, , 17:26 — REGNUM С начала года из-за обстрелов ВСУ погибли 23 жителя ДНР, сообщили 15 мая в пресс-службе уполномоченного по правам человека республики Дарьи Морозовой.

Уточняется, что четыре человека из указанного числа — мирные жители.

Ранения и травмы различной степени тяжести получили 59 человек: 33 военнослужащих ДНР, 24 гражданских лица, шестеро из которых — дети.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 мая ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, за неделю — 91 раз.

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