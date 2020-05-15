Москва, , 17:24 — REGNUM В Госдуме осудили действия властей Черногории, задержание семерых священнослужителей Сербской православной церкви, в частности, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

«К сожалению, борьба с коронавирусом может использоваться недобросовестными антихристианскими силами для реализации своих узких политических целей. Арест священников в праздничный день — яркий тому пример. Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).

Идёт не только открытое подавление прав верующих, покушение на традиционные основы общества, отдаление молодого поколения от духовных и культурных корней, но и грубое нарушение международных обязательств Черногории, отметил парламентарий.

Он напомнил, что членами МАП уже принималось заявление в связи с принятием в Черногории закона, который используется теперь для захвата храмов и церковной собственности. По словам Гаврилова, многие православные депутаты Черногории, являющиеся патриотами своей страны и прикладывающие значительные усилия для укрепления демократии и экономики страны, испытывают давление со стороны действующего режима.

«Надеемся, что эта практика будет остановлена. Необходимо исключить использование репрессивных механизмов силовых структур для борьбы с верующими, а также применение законодательства, нарушающего права человека, в том числе на свободу совести и вероисповедания. Агрессивная позиция черногорских властей, которые действуют явно не в интересах единства свое страны, объясняется вмешательством внешних сил. Нельзя допустить разворачивание дальнейшего сценария в таком репрессивном русле», — сказал Гаврилов.

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