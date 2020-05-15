Подгорица, , 17:22 — REGNUM Один из лидеров черногорского опоозиционного блока «Демократический фронт» Небойша Медоевич и глава партии «Prava Crna Gora» Марко Милачич опубликовали в социальных сетях фотографию маленького ребенка, которого якобы избила полиция при задержаниях на митинге в Никшиче.

Медоевич разместил фото в Instagram, утверждая в подписи, что «полиция усташей из Никшича нападает даже на маленьких детей», в то время как Милачич заявил, что полиция Никшича толкнула «коляску с мальчиком Андрией» во время задержаний. Оба политика призывали людей поделиться этим фактом у себя.

Вскоре выяснилось, что фото ребенка было сделано восемь лет назад в США, недавно его использовали на сайте The Stir by CafeMom, чтобы проиллюстрировать травму ребенка, упавшего с лестницы. Взято фото было с сервиса Flickr, сообщает портал CDM.

Делом заинтересовалась прокуратура — Медоевичу и Милачичу хотят предъявить обвинения в распространении дезинформации о жестоком обращении с детьми.

После того, как стало известно, что в Никшиче полиция не избивала ребенка, оба политика удалили фото из своих аккаунтов и со своих сайтов.

Напомним, что в Черногории уже несколько дней идут акции протеста против задержания 12 мая после богослужения в Никшиче священников СПЦ во главе с епископом Иоанникием. В СПЦ, оппозиционных партиях полагают, что власти используют пандемию коронавируса как предлог для дискриминации православных верующих в стране. Власти в свою очередь обвиняют священников и политиков в подстрекательстве к массовым собраниям, когда они запрещены из-за опасности распространения вируса.

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