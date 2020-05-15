Киев, , 17:22 — REGNUM На Украине сегодня, 15 мая, продолжают обсуждать решение президента страны Владимира Зеленского продлить санкции в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов на следующие 3 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что соответствующий указ Зеленский подписал накануне, внедрив в жизнь инициативу украинского Совнацбеза. Стоит отметить, что формальное решение было принято в последний момент — 15 мая срок первоначальных санкций, введенных при президенте Порошенко, уже истекал.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в своем комментарии журналистам отметил, что принятие решения о продлении запрета на использование российских соцсетей в период пандемии — это «свидетельство цинизма, равнодушия и непонимания властью потребностей своих граждан».

«Принятие решения о продлении запрета на использование соцсетей в период пандемии, когда социальные и родственные связи между жителями разных стран, как и информация о состоянии их здоровья и душевном равновесии, имеют огромное значение, свидетельствует о цинизме, равнодушии и непонимании властью чаяний и потребностей своих граждан», — убежден оппозиционный депутат.

Парламентарий привел данные социологических исследований, проведенных Киевским международным институтом социологии, которые демонстрируют, что украинцы считают запрет российских социальных сетей ошибкой и нарушением своих гражданских прав.

«Если в 2018 году тех, кто придерживается такого мнения, было 45,8%, а за запрет выступали 30,2%, то в 2019-м уже 53,2% были против запрета и лишь 28,8% — за. Анализируя общественные настроения, можно утверждать: запрет российских соцсетей следует воспринимать как психологическое давление, оказываемое властью на граждан Украины для ограничения их свободы и разжигания русофобии», — подчеркнул Медведчук.

Указ Зеленского, убежден народный депутат, это часть системной политики подавления инакомыслия — политики, формирующей и поддерживающей в обществе атмосферу страха и несвободы, характерную для полицейского, тоталитарного государства.

Кроме того, считает Медведчук, это решение свидетельствует о том, что Зеленский стал достойным продолжателем политики Порошенко.

«Белые и черные списки деятелей культуры, запрет телеканалов и СМИ, попытки переписать историю, предав забвению День Победы, снося памятники героям Великой Отечественной войны и чествуя нацистов, коллаборационистов, — эти и многие другие «достижения» режима Порошенко сегодня поставлены на службу команде Зеленского», — констатировал политик.

Как отметил Медведчук, Зеленский и его команда идут проторенной дорогой «Порошенко — Парубия — Турчинова» (предыдущие президент, спикер Рады и секретарь Совнацбеза — ред.)

«Они скорбят в День Победы, сожалеют, что не смогли принять тенденциозное, манипулятивное обращение Верховной Рады по случаю окончания Второй мировой войны, голосуют за запрет социальных сетей, продолжая раскалывать страну. Они не способны предложить новый политический курс для Украины и используют тот преступный курс, который достался им в наследство от Порошенко», — подчеркнул парламентарий.

В завершение Медведчук констатировал, что на сегодняшний день президент Зеленский занят «запретами ради запретов», борьбой с инакомыслящими и несогласными, то есть, по сути, продолжает политику Порошенко, раскалывая страну, сея семена ненависти и агрессии.

«Для пятого президента разжигание антироссийской истерии и пещерной русофобии было последней и, как показала история, несбыточной надеждой на сохранение своей власти. Шестой президент не извлек уроков из ошибок своего предшественника. А значит, Зеленский повторит печальную судьбу Порошенко — превратится из президента большинства в очередное разочарование народа», — подытожил один из лидеров оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты уже вспоминали заявление Зеленского, сделанное всего год назад в рамках избирательной кампании, о том, что просто блокировать российские соцсети — «это неэффективная и страусиная позиция, которая несет больше вреда, нежели пользы».