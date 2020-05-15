Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Американское руководство беспокоится, что может потерять большинство в Сенате, пишет 15 мая The Washington Post.

К такому выводу авторы публикации пришли на основании информации, сообщённой источником в Белом доме.

Он рассказал, что американский президент Дональд Трамп уговаривал госсекретаря Майка Помпео участвовать в выборах за место сенатора от штата Канзас.

Оказывается, между Трампом и Помпео полмесяца назад состоялся приватный разговор. Глава государства считает, и он сказало об этом главе Госдепа, что тот победит на выборах в Канзасе.

Таким образом, место в Сенате будет сохранено республиканцами. Однако Помпео отказался.

Напомним, у Республиканской партии в Сенате большинство мест — 53 из 100. В ноябрьских выборах будут участвовать сенаторы от 23 штатов из тех, что сейчас за республиканцами.

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