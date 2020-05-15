Москва, , 17:08 — REGNUM Представители России и Турции в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за минувшие сутки таковых не отметили, сообщается 15 мая на сайте российского военного ведомства.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий фактов открытия огня не зафиксировано. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано», — указано в тексте опубликованного бюллетеня.

Напомним, ранее большинство нарушений режима прекращения огня отмечалось с позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», действующей в зоне «Идлиб».

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