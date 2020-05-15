Владикавказ, , 17:05 — REGNUM Доходы главы Северной Осетии Вячеслава Битарова за 2019 год выросли на 6 млн рублей. Общая заработанная им за минувший год сумма составила около 39,605 млн рублей. Такие данные предоставлены им в декларации о доходах, опубликованной на сайте главы субъекта.

Напомним, в 2018 году доходы Битарова составили около 33,725 млн рублей, что на 4 млн рублей меньше, чем в предыдущем отчетном периоде за 2018 год. В пользовании у четы Битаровых имеется жилой дом площадью 489,4 кв. м. В графе о доходах супруги главы Северной Осетии стоит ноль. Нет в собственности у семьи ни одного автомобиля.

Напомним, годом ранее доходы главы Северной Осетии Вячеслава Битарова значительно превосходили суммы, указанные его коллегами по Северо-Кавказскому федеральному округу. В пользовании у него с женой был дом той же площадью и автомашина Lexus LS 460.

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