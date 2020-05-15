Луганск, , 16:54 — REGNUM Более сотни боеприпасов выпустили украинские формирования по территории ЛНР за неделю, сообщает 15 мая ЛуганскИнформЦентр.

По словам официального представителя народной милиции республики Якова Осадчего, режим прекращения огня был нарушен украинцами в ЛНР восемь раз за неделю.

Обстрелам подверглись населённые пункты Желобок, Фрунзе, Голубовское, Донецкий и Берёзовское. Применялись вооружения БМП-2, гранатомёты, миномёты калибра 120 мм и 82 мм.

Осадчий «Всего по населённым пунктам было выпущено более ста боеприпасов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ более 90 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Читайте подробнее: ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР более 90 раз за неделю

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские военные подорвались на своих минах