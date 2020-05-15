Донецк, 15 мая 2020, 16:53 — REGNUM В течение недели режим прекращения огня в ДНР был нарушен украинскими формированиями 91 раз, сообщает 15 мая «Донецкое агентство новостей».
По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, обстрелам подверглись 26 населённых пунктов республики.
Всего украинская сторона выпустила 431 боеприпас по ДНР: 267 мин калибром 120 и 82-мм и 164 боеприпаса к различным типам гранатомётов.
Пострадали в результате агрессии ВСУ две мирные жительницы ДНР, 13 объектов инфраструктуры получили повреждения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские формирования нарушили в ДНР за сутки 14 мая режим перемирия восемь раз.
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