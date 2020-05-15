Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Президент Владимир Путин без энтузиазма воспринял сообщение губернатора Петербурга Александра Беглова о создании очередной комиссии, которая будет разбираться, если доплаты за работу с COVID-19 не дойдут до медиков. Об этом Беглов сообщил Путину на совещании в режиме видеоконференции 15 мая.

«Вы знаете, есть очень замечательная фраза: хотите завалить дело, создайте комиссию. Ну, пускай комиссия работает и выявляет все случаи каких-то нестандартных ситуаций, но хочу обратить ваше внимание и всех коллег — руководителей регионов: это ваша личная ответственность. Не какой-то комиссии, а ваша личная. Так что вы, пожалуйста, доведите это дело до конца, если еще что-то там не сделано», — сказал Путин.

Президент также отчитал губернаторов за то, что еще не все медики получили доплаты за риск работы с коронавирусом, назвав «бюрократической канителью» подсчеты точного времени работы медика с пациентом.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время там пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет», — сказал Путин.

Добавим, федеральные надбавки за работу с COVID-19 должны составить 80 тыс. рублей в месяц для врачей, 50 тыс. рублей — для фельдшеров, медсестер и врачей скорой помощи, 25 тыс. рублей — для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестер и водителей скорой. Путин требовал осуществить все выплаты за апрель до 15 мая.

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По словам Беглова, в Петербурге все медработники доплаты за апрель получили, в общей сложности было переведено 486 млн 751 тыс. рублей на счета 19 тыс. 822 человек, то есть средняя доплата составила 24,5 тыс. рублей. О полном осуществлении доплат за апрель отчиталось и полпредство в СЗФО по всему округу. На эти цели регионам было выделено 2,1 млрд рублей, однако в полпредстве не смогли уточнить, сколько медиков получили деньги.

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