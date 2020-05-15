Киев, , 16:39 — REGNUM Некоторые члены Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) начислили себе премии и отпускные в размере 200−300 тыс. гривен, сообщил 15 мая депутат Рады, глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства (комитет по вопросам организации государственной власти) Виталий Безгин.

Депутат заявил, что он «немного в шоке» от этой новости и что представители ЦИК, видимо, живут в «параллельном мире».

Безгин добавил, что вместе с выделением премий члены избиркома просят еще и расширить полномочия ведомства в изменениях избирательного кодекса.

Парламентарий отмечает, что комитет Рады пригласил членов ЦИК на свое ближайшее заседание 20 мая, чтобы обсудить эти вопросы.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле Верховная рада Украины приняла изменения в бюджет, в которых содержится норма, что на период карантина зарплаты чиновников всех уровней ограничены потолком в 47.230 гривен.