Рига, , 16:28 — REGNUM Работа детских лагерей в Латвии, по всей видимости, будет возобновлена в июне. Об этом заявил глава Государственного центра содержания образования (VISC) Гунар Гатлак в интервью Латвийскому радио.

«Абсолютно ясно, что нужно в этом сезоне восстановить работу детских летних лагерей. Думаю, это произойдёт в июне. Однако, точной даты и чётких условий работы лагерей, я назвать сейчас не готов. Должны быть разработаны чёткие критерии их деятельности», — сказал Гатлак.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.