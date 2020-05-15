Амман, , 16:24 — REGNUM Военные столкновения начнутся между Израилем и Иорданией, если израильтяне аннексируют территорию Западного берега, пишет 15 мая Der Spiegel.

Соответствующее заявление сделал король Иордании Абдалла II.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон накануне, 14 мая, снова выступил в поддержку аннексии Западного берега Израилем.

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