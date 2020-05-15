Тбилиси, , 16:24 — REGNUM Сегодня Грузия завершила председательство в Совете Европы, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на презентации антикризисного плана в сфере образования 15 мая.

По его словам, Грузия была председателем Комитета министров СЕ в течение 6 месяцев, и ее председательство было очень успешным, несмотря на глобальную пандемию.

«На международном уровне председательство Грузии заслужило очень высокие оценки, и я хочу поблагодарить всех наших европейских партнеров за плодотворное сотрудничество, а также хочу поблагодарить министерство иностранных дел и господина министра за такую плодотворную и эффективную деятельность», — подчеркнул Георгий Гахария.

Грузия приняла председательство в Комитете министров Совета Европы от Франции шесть месяцев назад, а следующим председателем организации стала Греция. Председательство досталось Грузии в алфавитном порядке, но в Тбилиси придали этому факту особое значение и расценили как подтверждение высокого доверия со стороны европейских партнеров.