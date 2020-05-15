Минск, , 16:22 — REGNUM США начали поставку нефти в Белоруссию, сократившую импорт углеводородов из России в рамках политики «диверсификации» с целью уменьшения влияния Москвы. Подтверждение начала реализации сделки пришло из Минска и Вашингтона.

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Белоруссию. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко», — сказано в опубликованном сегодня, 15 мая специальном заявлении главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

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Представители официального Минска подчеркнул: «Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы».

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Политическое руководство Белоруссии рассматривает сотрудничество с США в нефтяной сфере «как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области».

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Макей сообщил также о проводимой с США работе по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей. Он также заявил, что руководство Белоруссии «продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии».

Также сегодня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшие дни «первая партия американской сырой нефти будет отправлена в Белоруссию». В сделке участвуют компании United Energy Trading при поддержке американской Getka и её польского партнера UNIMOT.

Сделка «усиливает суверенитет и независимость Белоруссии», заверил глава Госдепа США. Он призвал руководство постсоветской республики «не останавливаться на достигнутом и продолжать открывать доступ на свой рынок для американских компаний».

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