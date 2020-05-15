Пекин, , 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и «Боинг», сообщает 15 мая издание Global Times

Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая было объявлено о принятии экспортных поправок министерства торговли США, направленных против закупок микрочипов китайской компанией Huawei Technologies.

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