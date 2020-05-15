Москва, 15 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Архангельской области и Ненецком автономном округе запущен сбор предложений от жителей регионов по созданию нового объединенного субъекта РФ. Сбор будет осуществляться несколькими способами, чтобы обеспечить максимальный охват населения, сообщил в пятницу, 15 мая, на первом установочном заседании руководитель рабочей группы в Архангельской области по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Виталий Фортыгин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого Автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».
В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.
Напомним, Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области.
Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Александра Цыбульского, который который до этого возглавлял НАО, временно исполняющим обязанности главы области.
Временно исполняющим обязанности главы НАО был назначен Юрий Бездудный.
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