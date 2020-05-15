Москва, , 16:13 — REGNUM В Архангельской области и Ненецком автономном округе запущен сбор предложений от жителей регионов по созданию нового объединенного субъекта РФ. Сбор будет осуществляться несколькими способами, чтобы обеспечить максимальный охват населения, сообщил в пятницу, 15 мая, на первом установочном заседании руководитель рабочей группы в Архангельской области по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Виталий Фортыгин.

«Создание нового субъекта федерации — это большое и сложное дело, а рабочая группа — это большой и важный процесс. Необходимо учесть мнение всех жителей Архангельской области и Ненецкого Автономного округа. Каждый может позвонить в рабочую группу, отправить свои пожелания на сайт, написать по электронной почте. И это очень важно — именно как жить, как устраивать жизнь, какие должны быть правила. Сделать так, чтобы все мнения были учтены. Это очень сложная задача», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА РЕ политолог, президент консалтингового агентства Дмитрий Гусев.

«А в целом — нам необходимо создавать новый большой арктический регион, форпост в Арктике. Ведь с чего начинался Архангельск? С того, что это было торговли России с Европой. И сейчас тоже планируется создание огромного хаба для сортировки наших грузов, нефти, газа, леса и других товаров для поставки в Европу и в Америку. Это даст огромный толчок для развития наших северных территорий, для их обновления», — завершил свой комментарий эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого Автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».

В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Напомним, Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области.

Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Александра Цыбульского, который который до этого возглавлял НАО, временно исполняющим обязанности главы области.

Временно исполняющим обязанности главы НАО был назначен Юрий Бездудный.

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