Киев, , 15:59 — REGNUM В Киеве приветствовали решение Федерального сетевого агентства ФРГ по российскому проекту «Северный поток — 2». Как заявил председатель правительства страны Денис Шмигаль, оно показывает, что правила ЕС едины для всех.

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«Приветствую решение Германии не выводить «Северный поток — 2» из-под требований обновлённой Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют приверженность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны», — подчеркнул украинский премьер-министр.

При этом он отметил, что Украина со своей стороны «имплементирует все правила энергетического рынка ЕС, чтобы в дальнейшем развивать партнерство с Европейским Союзом в сфере энергетики».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) опубликовало решение об отклонении ходатайства компании Nord Stream 2 AG в вопросе выведения части газопровода «Северный поток — 2», пролегающей в немецких водах, из-под правил обновлённой газовой директивы Евросоюза. Поясняется, что обязательным условием для такого решения было бы окончание его строительства до 23 мая 2019 года, чего не произошло.

Добавим, что оператор российского проекта, компания Nord Stream 2 AG может обжаловать это решение, апелляция возможна в течение одного месяца. Представители компании ждут официального решения для его оценки. Затем будут рассмотрены действия по защите прав Nord Stream 2 AG, в том числе возможное обжалование в судах ФРГ.

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