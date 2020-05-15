Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM Екатеринбургская епархия РПЦ открестилась от активистов, которые разломали и выкинули цветы у памятника Ленину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент устроили члены движения «Консервативный Екатеринбург». Согласно публикациям движения, активисты неоднократно называли себя «русскими православными христианами» и участвовали на общих основаниях в молебнах и крестных ходах.

Вандалы устроили скандал прямо в 150-летний юбилей со дня рождения Владимира Ленина, 22 апреля 2020 года. Они разломали цветы, которые оставили другие горожане, и выкинули на свалку.

Епархию попросили дать оценку деятельности активистов. «Обозначенное в запросе как «православное движение» общественное объединение не является православным и не имеет отношения к Екатеринбургской Епархии», — сообщили в структуре.

Отметим, что после публикаций о скандале в рядах активистов произошли изменения. Вандалов, разломавших цветы, выгнали из руководства движения. Теперь они основали параллельную одноимённую структуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее православные священнослужители с разных городов России выразили осуждение поступку радикалов. А настоятель храма Рождества Богородицы (Ярославская епархия РПЦ) иерей Вячеслав Нефедов обвинил активистов в том, что они выставили православных мракобесами.

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