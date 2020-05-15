Симферополь, , 15:43 — REGNUM Крымский мост — не только важный экономический проект, это символ единства Крыма и России. Об этом 15 мая на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Надо помнить, что Крымский мост — не только экономический, но и важный политический проект, проект-символ единства Крыма и России. Это достойный ответ нашей страны на современные вызовы, на санкции и блокады, который в очередной раз показывает всему миру, что наш народ способен творить историю, способен «сказку делать былью» и воплощать в реальность мечты многих поколений», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Крыма, ввод в эксплуатацию Крымского моста придал мощный импульс социально-экономическому развитию российского полуострова, благодаря нему по итогам 2018 — 2019 годов экономика республики выросла на 10,7%.

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