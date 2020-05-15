Киев, , 15:53 — REGNUM Украинская сторона блокирует прекращение огня в Донбассе, сообщило издание Strana.ua, опубликовав проекта заявления Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) от 26 марта.

В распоряжении журналистов оказался украинский проект документа. В нём представители Киева, в частности, вычеркнули пункт о публичных заявлениях командования ВСУ касательно прекращения огня, убран также пункт о запрещении наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. Украинская сторона также отказалась вести переговоры в телефонном режиме в случае, если на линии соприкосновения завязался бой.

Журналисты выяснили, что данные правки были внесены заместителем главы Офиса президента Украины по вопросам обороны Анной Коваленко, которая была уволена в конце апреля 2020 года.

В итоге данный документ так и не был принят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Украины в ТКГ заявили, что Киев не намерен закреплять в конституции отдельный статус Донбасса, то есть не будет выполнять Минские соглашения.

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