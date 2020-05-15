Париж, , 15:38 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что период изоляции привел к падению оборота наркотических веществ на 30−40%, передает BFM TV.

«Во время изоляции оборот наркотиков сильно пострадал, и, по оценкам, сократился на 30−40%», — отметил глава МВД Франции во время пресс-конференции в штаб-квартире антинаркотического управления.

Кристоф Кастанер также заявил, что период изоляции привел к «новым практикам», таким как выращивание каннабиса дома.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетил парижскую больницу Питье-Сальпетриер, где признал «ошибку» в начатой там реформе системы здравоохранения два года назад.

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