Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признался президенту Владимиру Путину, что во временном госпитале для коронавирусных пациентов в выставочном комплексе «Ленэкспо» не хватает медицинского персонала. Об этом градоначальник заявил на совещании президента с Министерством обороны и регионами по вопросу борьбы с пандемией.

Беглов оповестил главу государства, что только что вернулся из «Ленэкспо». Напомним, на госпиталь жаловались пациенты, а одну из них забанили на странице Беглова «ВКонтакте» после того, как она в комментариях написала о проблемах комплекса и разместила видео.

Беглов отметил труды строителей, которые «за неделю на 1000 коек создали комплекс».

«Большое спасибо врачам: они буквально за пять дней оборудовали такой огромный комплекс всем необходимым для наших жителей. Два КТ, стабилизатор кислорода и многое другое. Естественно, когда такие большие объемы — а у нас опыта не было развернуть такой госпиталь на тысячу коек, — есть какие-то недочеты. Мы их сейчас исправляем, они есть, связаны, ну, с определенной эксплуатацией, нехваткой врачей, медсестер. Поправили там питание. Поэтому госпиталь работает в режиме, и я уверен, что все жители будут довольны. Конечно, это не стационарный госпиталь, но это лучше, чем в палатке или, как еще мы видели в Италии или в других городах, практически люди на матрасах», — заявил губернатор Петербурга.

Беглов добавил, что сейчас в Петербурге развернуто более 6 тыс. коек для коронавирусных пациентов, но он полагает, что этого недостаточно, поэтому в ближайшее время это число будет увеличено до 10 тысяч. Больных COVID-19 принимают 19 стационаров города, а также пансионат «Заря». В течение мая в «Ленэкспо» намерены развернуть еще 1,5 тыс. коек.

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Реагируя на доклад Беглова, президент России попросил глав регионов не ссылаться на трудности и проблемы, которые были и есть в других странах при борьбе с коронавирусом, а решать имеющиеся в РФ проблемы.

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