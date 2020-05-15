Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM Ростовская область намерена выполнить все необходимые условия, которые позволят приступить к снятию ограничений. Об этом 15 мая президенту России Владимиру Путину доложил донской губернатор Василий Голубев.

«Наша принципиальная задача — выполнить все необходимые условия для того, чтобы могли быть ослабления ограничений. Мы над этим последовательно работаем, у нас есть для этого предпосылки. Два показателя мы выполняем, ещё одно требует дополнительных усилий. Но возможности для этого, очевидно, есть», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что ослабление ограничительных мер в Ростовской области уже началось. Так, с 15 мая возобновляется ярмарочная деятельность, работа МФЦ и центров занятости в муниципалитетах, а также оказание плановой медпомощи. С 18 мая также ожидается дальнейшее ослабление действующих на Дону ограничений, в том числе запуск междугороднего автобусного сообщения.

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