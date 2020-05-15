Анкара, , 15:34 — REGNUM Режим перемирия, который установлен в сирийской провинции Идлиб, соблюдается, несмотря на отдельные его нарушения, а все связанные с последним вопросы решатся при координации военных России и Турции. Об этом 15 мая заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

«Даже если и есть незначительные нарушения, перемирие в Идлибе соблюдается», — сказал министр обороны Турции.

Также он отметил, что на территории сосиской провинции есть отдельные группы, которые пытаются проводит там саботаж режима перемирия, однако эти ситуации решаются в координации российских и турецких военных.

Кроме этого, Акар указал, что наблюдательные пункты турецких ВС в Идлибе остаются на своих местах и ведут свою службы в обычном режиме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 мая одиннадцатое совместное патрулирование трассы М-4 провели на территории сирийской провинции Идлиб военные России и Турции.

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