Минск, , 15:25 — REGNUM Молодёжь возвратился в деревню, где будут сеять больше картофеля, который, в свою очередь, станет спасением для Белоруссии Об этом сегодня, 15 мая заявил Александр Лукашенко во время поездки в Витебский район.

Бывший председатель совхоза обратил внимание на старую советскую практику присоединения убыточных колхозов к успешным предприятиям. Теперь это называют «интеграционными структурами», которые преподносятся как свежая струя в сельском хозяйстве.

«Наверное, мы нащупали земную форму — интеграционную структуру. Благодаря вам всем нащупали. Мое дело уже было проанализировать и сказать да или нет. Я вижу, что это земное. От земли: идут корма, а потом молоко, мясо — на переработку, переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришли молоко, мясо. Это нормально. И так мы можем за пять лет Витебскую область возродить», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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По его мнению, в Витебскую область «должны приезжать потом и учиться, как организовывать подобные интеграционные структуры и вытаскивать убыточные предприятия единой цепью».«Головные предприятия (интеграторы), мясокомбинаты должны быть технологически самыми передовыми, чтобы могли производить из сырья, которое крестьяне поставили, самую шикарную продукцию, на которую будет хороший спрос», — подчеркнул Лукашенко.

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«Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока и мяса можно наращивать. Но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую «конфетку», которую у вас будут рвать с руками и ногами», — заверил Лукашенко.

Он сориентировал аграриев на поиск при экспорте наилучших ценовых условий, отметив: «Главное — продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу».

Белорусский лидер уделил особое внимание возделыванию картофеля. По его мнению, клубни будут особенно востребованы на рынках сопредельных государств, в первую — очередь России и Украины. Перспективы экспорта в Евросоюз остаются туманными.

«Я хочу подчеркнуть. Это было поручение министру. В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение. Посмотрите, если в хозяйствах есть семена, пускай 50−70 га, может даже 20 га. Если по технологии будете это обслуживать, получите хоть небольшую, но живую копейку. К вам приедут на поле и заберут», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Если у нас будет что продать, мы всегда продадим, и по хорошей цене. Наши крестьяне это заслужили. Все-таки мы немало вкладывали труда и денег в сельское хозяйство. А сейчас с руками, ногами у нас его (продовольствие. — Прим. — службы президента Белоруссии) заберут. Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли. И зима была нормальная, и посевы хорошие. Надо просто не проморгать, надо на этом в этот год заработать деньги», — сообщил Лукашенко.

Он дал ряд ценных указаний и стратегических распоряжений. Не ускользнули от внимания вопросы цены нефти.

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«Не должно быть никакого узкого места по топливу. Сегодня нефть дешевая — бери, сколько хочешь. Я вас предупреждал: у вас должны быть свободные емкости, чтобы был запас и в колхозах, совхозах, районных базах. Здесь не должно быть никаких вопросов», — сказал Лукашенко. Больше материалов на эту тему в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии