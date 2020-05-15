Москва, , 15:25 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генеральную прокуратуру на имя Юрия Чайки с просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту публикации статей в газетах New York Times и Financial Times, а также в ряде зарубежных русскоязычных СМИ о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике. Как перелает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Примечательно, что уже после того, как из нескольких официальных российских источников поступило опровержение запущенной в медиапространстве фейковой новости, ряд зарубежных СМИ продолжают ретранслировать ее на российскую аудиторию. Полагаем, что такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметил он.

Глава комиссии также обратил внимание на то, что парламентарии выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, и, в том числе, ориентированных на отдельные российские регионы, распространявшие деструктивный информационный «вброс» среди российской аудитории, в частности, «МБХ медиа», выполняющие функции иностранного агента телеканал «Настоящее время» и медиаресурс «Кавказ. Реалии».

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняла к рассмотрению публикации зарубежных изданий The New York Times и Financial Times, где синхронно появились статьи о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, парламентарии настаивают на санкциях в отношении журналистов изданий — вплоть до лишения аккредитации.