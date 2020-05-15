Рига, , 15:24 — REGNUM В посольстве РФ в Латвии резко отреагировали на слова президента республики Эгилса Левитса о неприемлемости «для патриотов» отмечать День Победы в стране. Комментарий российских дипломатов размещён 15 мая на странице дипмисси в Facebook.

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«После скандально известной забегаловки «Kūriņš», где посетителей на входе делят на «своих» и «чужих», может привидеться разное, например, что 9 мая в Латвии не отмечают, что многие жители ЛР не являются патриотами своей страны», — подчеркивается в сообщении.

https://www.facebook.com/RUSEMBAS/photos/a.1491008647693485/3012151935579141/

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Дипломаты отмечают, что «это всё особенности местной «националистической кухни».

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Как сообщало ИА REGNUM, ране президент Латвии Эгил Левитс на брифинге для прессы заявил, что 9 Мая не является праздником для Латвии, и человек, считающий себя патриотом, не может отмечать его. По мнению главы республики, в стане нужно отмечать 8 мая как день окончания Второй мировой войны или 11 ноября — День провозглашения независимости Латвии.