Душанбе, , 15:24 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане провели специальные учения с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

На полигоне Самбули военные отработали разведку местности с воздуха на малых и средних высотах, а также обработку и передачу оперативной информации действий наземных войск на пункты управления.

Кроме этого военнослужащие базы отработали обнаружение местоположения условного противника и передачу соответствующих данных на пункты управления огнём артиллерийских подразделений. При этом специалисты могли контролировать поражение позиций условного противника артиллерией и, если возникала необходимость, вносить свои корректировки для ведения огня.

В ходе учения было задействовано порядка 500 военных и свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон» благодаря которым можно было проводить оптическую и радиоэлектронную разведку местности.