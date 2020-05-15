Париж, , 15:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости «положить конец обнищанию» сестринского персонала в парижской больнице Питье-Сальпетриер, где он признал «ошибку» в начатой там реформе системы здравоохранения два года назад, передает BFM TV.

Глава государства, который уже побывал в этом районе 27 февраля, начал этот неожиданный визит с круглого стола с врачами. В сопровождении министра здравоохранения Оливье Верана он встретился с представителями профсоюзов.

«Мы должны положить конец этому обнищанию», — отреагировал глава государства, вернувшись к реформе системы здравоохранения, начатой два года назад.

«Мы, вероятно, допустили ошибку в объявленной стратегии», — добавил Эммануэль Макрон.

«Я был убежден, что мы меняем вещи и это очень жестоко для меня», — заявил глава государства, полагая, что «это была бы отличная стратегия, предприняв мы шаги десять лет назад».

В конце марта 2020 года Эммануэль Макрон пообещал «масштабные инвестиции и план модернизации» больниц после кризиса. Сейчас он вновь заверил, что хочет «идти быстрее», в частности, для повышения заработной платы и карьерного роста персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франциизаявил, что жители страны получат вакцину против COVID-19, если её создадут.

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