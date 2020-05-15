Ашхабад, , 15:17 — REGNUM Представители министерств и ведомств Туркмении обсудили с экспертами ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития влияние пандемии коронавируса на социально-экономическую ситуацию в стране и в регионе, передают туркменские СМИ.

Участники конференции обменялись мнениями о воздействии глобального кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19 на развитие малого и среднего бизнеса Туркмении, на безработицу, на рост валового внутреннего продукта, на инфляцию, на внутреннюю и внешнюю торговлю.

Также эксперты рассказали об основных выводах, сделанных на основе анализа возможного социально-экономического воздействия пандемии в Центральноазиатском регионе, подготовленного Европейской экономической комиссией ООН.

ИА REGNUM напоминает, что власти Туркмении утверждают, что на территории страны до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения граждан коронавирусной инфекцией.