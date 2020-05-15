Москва, , 15:11 — REGNUM Мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине завершили российские военные специалисты. Об этом 15 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по открытию медцентров Минобороны.

Глава оборонного ведомства также доложил о мерах по борьбе с распространением коронавируса в рядах Вооруженных сил России. Основной темой выступления Шойгу стало строительство модульных медицинских центров в 16 городах России.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные специалисты прибыли в Сербию в апреле 2020 года. Они дезинфицируют различные объекты и помогают местным врачам в лечении пациентов, заразившихся коронавирусом.

14 мая между президентом России Владимиром Путиным и главой Сербии Александром Вучичем состоялся телефонный разговор. Сербский лидер выразил признательность Москве за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом.

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