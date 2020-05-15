Берлин, , 15:10 — REGNUM Оператор российского проекта, компания Nord Stream 2 AG должна привлечь правовые средства и оспорить решение германского регулятора не освобождать «Северный поток — 2» от требований обновлённой Газовой директивы ЕС. Такое мнение 15 мая высказал глава комитета парламента ФРГ по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, пожелав компании успехов в юридическом противостоянии.

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Он отметил, что принятое решение не может не вызывать беспокойства.

«Меня, как и прежде, тревожит, что нормативные предпосылки для такого крупного проекта как «Северный поток — 2» в очередной раз существенно изменяются незадолго до ввода в эксплуатацию», — заявил ТАСС Эрнст.

Парламентарий считает, что столь краткосрочные изменения «обесценивают вложенные инвестиции» и повлекут за собой требования о возмещении ущерба.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) опубликовало решение об отклонении ходатайства компании Nord Stream 2 AG в вопросе выведения части газопровода «Северный поток — 2», пролегающей в немецких водах, из-под правил обновлённой газовой директивы Евросоюза. Поясняется, что обязательным условием для такого решения было бы окончание его строительства до 23 мая 2019 года, чего не произошло.

Добавим, что оператор российского проекта, компания Nord Stream 2 AG может обжаловать это решение, апелляция возможна в течение одного месяца. Представители компании ждут официального решения для его оценки. Затем будут рассмотрены действия по защите прав Nord Stream 2 AG, в том числе возможное обжалование в судах ФРГ.