Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария обратился к населению страны в связи с окончанием 15 мая срока ее председательства в Совете Европы (СЕ). Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Эти шесть месяцев были очень успешными, несмотря на глобальную пандемию. На международном уровне президентство Грузии имело очень высокий рейтинг. Я хотел бы поблагодарить каждого из наших европейских партнеров за их плодотворное сотрудничество», — приводит слова премьер-министра пресс-служба.

Гахария также поблагодарил МИД Грузии за эффективную деятельность.

Напомним, Грузия впервые стала председателем Совета Европы в ноябре 2019 года. 15 мая в Страсбурге должна состояться передача председательства следующей стране по алфавиту в списке членов СЕ — Греции. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.