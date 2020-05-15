Киев, , 15:11 — REGNUM Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провели переговоры с послами стран «Большой семёрки» (G7). Об этом написал Саакашвили 15 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«…Рассказали им о планах Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества», — сообщил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что Украина уже достаточно сильная, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ.

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