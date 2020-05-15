Белград, , 14:54 — REGNUM Пандемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала, что в Евросоюзе отсутствует единство. Об этом 15 мая заявил на пресс-конференции глава правительства Венгрии Виктор Орбан, находящийся с визитом в Сербии.

«Пандемия COVID-19 показала отсутствие единства в ЕС», — заявил глава венгерского правительства.

Также он рассказал, что страны-участницы ЕС занимались собственными проблемами и координация не работала.

«Сейчас во второй фазе ожидаем, что ЕС будет в лучшей позиции и проявит себя успешнее в борьбе с этим», — отметил Орбан.

Помимо этого, он рассказал, что гораздо больше Венгрии помог в борьбе с пандемией Китай, который послал стране 120 самолетов с помощью и в этих грузах «было все, что требуется Венгрии для борьбы с эпидемией, а также, чтобы сделать запасы и помочь другим», а также запасы на осень, когда ученые прогнозируют новую волну эпидемии нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что французские медики зафиксировали первую смерть ребёнка, страдающего синдромом Кавасаки и, как предполагается, связанного с COVID-2019.