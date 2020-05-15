Киев, , 14:57 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий готов к отставке. Об этом он заявил 14 мая в интервью изданию «Буквы».

"Отправят так отправят. Тут главное — успеть больше сделать, потому что политическая жизнь — она переменчива», — рассказал министр.

Криклий отметил, что не слышал о каких-то претензиях к его работе со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование в отношении Криклия, открыв уголовное дело по статье «Злоупотребление властью или служебным положением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя финансового комитета Рады, представитель фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что правительство премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля не получит годовой иммунитет от отставки.

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