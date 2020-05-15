Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии будет отменен. Об этом 15 мая заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Общественное телевидение.

Как рассказал глава грузинского правительства, после 22 мая, когда истекает срок режима ЧП, его не будут продлевать второй раз, так как анализ ситуации показал, что в этом нет необходимости. В то же время, премьер-министр заявил, что ряд ограничительных мер отменят не сразу.

«Но здесь же хочу подчеркнуть, это не означает, что введенные ограничения будут полностью сняты в одночасье», — сказал Гахария.

Напомним, режим ЧП для профилактики эпидемии коронавируса в Грузии был введен на месяц 21 марта. Потом его продлили до 22 мая. С 27 апреля правительство Грузии начало поэтапно снимать карантинные ограничения в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

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