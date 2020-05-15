Киев, , 14:50 — REGNUM Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили сегодня, 15 мая, был представлен в этой должности послам стран большой семерки.

Об этом сам Саакашвили сообщил посредством социальных сетей.

Он отметил, что мероприятие прошло в он-лайн режиме и представлял его дипломатам глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

Саакашвили заявил, что он и Ермак рассказали собеседникам про планы комитета по реформам, при этом представители Киева «получили поддержку и обговорили возможности сотрудничества».

ИА REGNUM напоминает, что 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президент Грузии главой Исполнительного комитета реформ. До этого предполагалось, что Саакашвили может стать вице-премьером Украины по реформам, однако еще на предварительном этапе, до голосования, стало понятно, что Рада категорически откажется поддержать его кандидатуру.