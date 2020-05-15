Москва, 15 мая 2020, 14:36 — REGNUM Памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу в столице Чехии Праге должен быть восстановлен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, до последнего времени власти Чехии неоднократно заявляли Москве, что памятник находится в реестре министерства обороны республики, а когда его снесли, власти заявили, что «это не наша собственность».
«Я считаю это неприемлемым и я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях придется очень серьезно объясняться и объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию», — сказал Лавров в интервью РБК, добавив, что памятник должен быть восстановлен.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля власти Праги демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады. Решение о сносе принято на уровне района города «Прага-6». В России по данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.
По словам президента Чехии Милоша Земана, реакция России на снос памятника Ивану Коневу в Праге является реакцией на глупость незначительных местных политиков.
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